Вакцина AstraZeneca продемонстрировала 79-процентную эффективность в США

В ходе третьей фазы клинических испытаний в США вакцина от AstraZeneca показала 79-процентную эффективность предотвращения заболевания СOVID-19 с ярко выраженными симптомами, а также оказалась на 100% эффективной для предотвращения тяжелого протекания болезни. Исходя из этого, компания намерена в ближайшие недели подать заявление в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы получить срочное разрешение на использование препарата для вакцинации населения страны, говорится в сообщении AstraZeneca. В сообщении уточняется, что испытания проходили в 88 центрах в США, Чили и Перу и финансировались Управлением перспективных биомедицинских научно-исследовательских работ США.

В пресс-релизе компании отмечается, что в ходе испытаний в США отдельно проверялась вероятность возникновения тромбов у пациентов, получивших хотя бы одну дозу вакцины. В результате проверки исследователи выяснили, что применение вакцины не приводит к повышенному риску возникновения тромбоза. В ходе испытания на 21,5 тыс. пациентов не было выявлено ни одного подобного случая.

Компания отдельно отметила, что вакцина AZD1222 хорошо переносится гражданами старше 65 лет. К этой возрастной категории относятся примерно 20% пациентов, принявших участие в испытании вакцины в США, и примерно 60% имели сопутствующие заболевания, связанные с повышенным риском прогрессирования тяжелого COVID-19, такие как диабет, тяжелое ожирение или сердечные заболевания. Среди пожилых граждан показатель эффективности применения вакцины составил 80%.

При этом, как и ранее, компания отмечает, что показатель эффективности может быть и выше. В ходе исследований две дозы вакцины вводились пациентам с разницей в четыре недели. Исследования демонстрируют, что добиться наилучшего эффекта применения вакцины можно вводя вторую дозу пациентам через 12 недель после первого укола.

В течение последних недель вокруг вакцины AstraZeneca продолжается масштабный скандал. Более 20 стран приостановили применение этой вакцины, после того как у нескольких привитых появились тромбоэмболические осложнения. Разработчики вакцины связь осложнений и действия препарата отрицают. ВОЗ и европейский регулятор призвали не отказываться от препарата и заявили, что доказательств, что осложнения у привившихся вызваны именно вакциной, нет.

О скандале — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».

Кирилл Сарханянц