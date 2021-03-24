Глава ОСК заявил об отказах иностранцев обслуживать поставленное оборудование

Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что зарубежные компании систематически отказываются от обслуживания уже поставленного оборудования. По его словам, раньше такие отказы были редкими, а сейчас — почти каждый месяц.

«Если раньше это происходило один раз в год, то сейчас мы практически каждый месяц сталкиваемся с отказом иностранных компаний приехать на пусконаладку, либо обслуживать уже поставленное оборудование, либо поставлять запчасти»,— рассказал господин Рахманов в интервью телеканалу «Общественное телевидение России» (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению главы ОСК, импортозамещение — это «вопрос выживания и здесь компромиссов быть не может». Он пояснил, что с продукцией, выпуск которой только начинается, не так удобно работать, поскольку это требует «дополнительных нервов и ресурсов». К примеру, зачастую «нет уверенности, что это с первого раза будет работать», уточнил Алексей Рахманов. «Но мы должны отдавать себе отчет в том, что мы восстанавливаем и тянем целую отрасль производства судового оборудования и компонентов»,— добавил он.

Ранее “Ъ” стало известно, что в конце 2020 года ОСК получила 6,4 млрд руб. Деньги пойдут на льготный лизинг пассажирских судов. В перечень проектов могут войти круизные, пассажирские суда ледового класса, суда на подводных крыльях и с альтернативными источниками энергии.

Подробности — в публикации “Ъ” «Субсидии на подводных крыльях».