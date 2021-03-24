Суд удовлетворил иск «Спартака» к «Тамбову» на 2,6 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск футбольного клуба (ФК) «Спартак» к ФК «Тамбов» о возмещении задолженности на сумму около 2,6 млн руб. Иск «Спартака» был зарегистрирован 8 февраля, следует из картотеки судебных дел.

Как сообщил ТАСС директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов, «Тамбов» не оплатил аренду базы «Спартака» в подмосковной Тарасовке в 2020 году. По решению суда «Тамбов» обязан выплатить неустойку в 39,4 тыс. руб., а также оплатить госпошлину на 36,1 тыс. руб.

«Взыскать с ФК "Тамбов" в пользу АО "ФК «Спартак-Москва»" задолженность по оплате услуг по договору в размере 2 594 339 руб. Взыскать с "Тамбова" неустойку по договору с 1 октября 2020 года по 8 февраля 2021 года в размере 39 тыс. 496,62 руб... Взыскать с "Тамбова" в пользу "Спартака" 36 169 руб.— расход по оплате государственной пошлины»,— приводит ТАСС сообщение суда.

В декабре 2020 года прокуратура Тамбовской области возбудила дело в связи с невыплатой зарплат сотрудникам «Тамбова». В конце января Российский футбольный союз (РФС) запретил ФК регистрировать новых футболистов из-за долгов перед прежними игроками. 3 февраля ассоциация «Футбольный клуб "Тамбов"» подала заявление о собственном банкротстве, но областной суд оставил иск без движения из-за отсутствия предварительного уведомления о намерении обанкротиться. В том же месяце РФС сообщил, что Российская премьер-лига выделила «Тамбову» средства, достаточные для разблокировки банковских счетов.

О финансовых проблемах клуба — в материале “Ъ” «"Тамбов" готов к самоустранению».