Зеленский одобрил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, ранее одобренную Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Документ содержит меры «дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера», направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, сообщает пресс-служба господина Зеленского.

В пресс-релизе говорится, что стратегия определяет приоритеты по защите прав и свобод человека, «нарушенных вследствие временной оккупации Крымского полуострова», а также основные направления соответствующей политики государства. В рамках стратегии планируется, в частности, инициировать международный переговорный процесс по определению «модальностей освобождения» оккупированной территории и восстановления на ней конституционного строя Украины. Правительству Украины нужно будет разработать план реализации стратегии, на основе которого будут приняты соответствующие меры.

«Стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности, нарушенной вследствие пренебрежения Российской Федерацией своими международными обязательствами»,— добавили в пресс-службе Владимира Зеленского. Другие детали стратегии не приводятся.

Референдум о присоединении Крыма к России состоялся 16 марта 2014 года. Украина и страны Запада его итоги не признали и обвинили Россию в аннексии территории. Владимир Зеленский считает референдум «фейковым». 11 марта 2021-го СНБО Украины утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма». Также была создана Крымская платформа — новая международная переговорная площадка, работа которой будет направлена на возвращение полуострова в состав Украины.

Подробности — в публикации “Ъ” «Обстановка становится крымоопасной».