Зеленский назвал «фейковым» референдум о статусе Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта, в день семилетней годовщины референдума о статусе Крыма, напомнил о планах по возвращению полуострова. Речь идет об утвержденной ранее «Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма», а также запланированном на 23 августа саммите Крымской платформы.

«Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское»,— написал господин Зеленский в Twitter.

Референдум о присоединении Крыма к России прошел 16 марта 2014 года. По его результатам 17 марта была провозглашена независимая Республика Крым, в которой Севастополь имел особый статус. 18 марта был подписан договор, по которому Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России. Украина и западные страны не признали проведения референдума в регионе и обвинили Россию в аннексии территории.

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма» 11 марта. В открытом доступе документа пока нет. Крымская платформа — новая международная переговорная площадка, работа которой будет направлена на возвращение полуострова в состав Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал всех членов ООН присоединиться к ней. Кроме того, 12 марта Совбез ООН провел неформальное заседание по Крыму. Участие во встрече приняли представители более 20 стран.

Подробности — в публикации “Ъ” «К Крыму подплывают три кита».