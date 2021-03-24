Не за рабство, так за убийства

В Новосибирске вынесли приговор криминальному авторитету Виктору Мошкову (Мошок), который обвиняется в убийствах, рабовладении и причинении тяжкого вреда здоровью. В 2018 году облсуд освободил его от наказания за эти преступления и отправил на принудительное лечение в психбольницу, откуда он сбежал, спилив решетки на окнах. Повторная психиатрическая экспертиза, которую «авторитету» провели после ареста, признала его полностью вменяемым. На этот раз Мошкову присудили 22 года колонии особого режима.

В Новосибирске в среду завершился суд над одним из лидеров местного криминалитета 65-летним Виктором Мошковым. Свой первый тюремный срок будущий «авторитет», проживавший в небольшом городке Куйбышеве Новосибирской области, получил еще в 80-х годах прошлого столетия, после чего на свободе появлялся лишь эпизодически. По данным оперативников по борьбе с оргпреступностью, он пользовался почетом и уважением в уголовной среде, выступая третейским судьей в спорах, к его мнению прислушивались. В окружении Мошка рассказывают, что он был буквально помешан на своем здоровье: активно занимался спортом, пропагандировал ценности ЗОЖ.

«Авторитет» отрицательно относился к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, порой шокируя окружение своими чудачествами: он стал адептом уринотерапии и мог часами рассказывать о ее целительной силе.

В 2013 году Виктора Мошкова задержали и предъявили обвинение в целом ряде преступлений, в том числе убийстве. В 1998 году он, по версии следствия, застрелил двух участников противоборствующей группировки, подконтрольной вору в законе Юрию Бердышеву (Карзубый). За городом Мошков, говорится в деле, наставив на них пистолет ТТ, заставил лечь на землю и сделал по выстрелу в затылок. Трупы он вывез в багажнике машины и где-то закопал (обнаружить их так и не удалось).

Любопытный эпизод в деле — использование рабского труда.

Мошок, говорится в материалах следствия, заставлял бомжа работать в своем подсобном хозяйстве в Куйбышеве, периодически избивая металлическим прутом за недостаточное, по его мнению, усердие.

В СИЗО Виктора Мошкова разбил инсульт: правую сторону «авторитета» парализовало, кроме того, он практически полностью потерял дар речи. Все это привело к развитию психического заболевания. Мошка, превратившегося из подтянутого мужчины в немощного старика, которого эксперты признали невменяемым. В 2018 году Новосибирский облсуд освободил его от наказания, отправив на принудительное лечение.

В конце того же года «авторитет» совершил побег из Новосибирской областной психиатрической больницы специализированного типа №6, распилив решетку в палате на первом этаже. Ножовочное полотно по металлу, а также зимнюю одежду Мошкову принес кто-то из знакомых. Ночью пациент просунулся между спиленными прутьями решетки, вышел за территорию больницы и поймал попутку. Впрочем, бегал он недолго — через неделю его задержали в одном из частных домов Куйбышева.

Виктор Мошков (Мошок) Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Мошкову назначили повторную психиатрическую экспертизу, которую поручили провести Центру психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского. Обследование показало, что обвиняемый дееспособен, и дело в отношении «авторитета» направили в тот же суд на новое рассмотрение. Выдвинутые против него обвинения он отрицал, адвокаты заявляли об отсутствии в деле доказательств. Защита полагает: поскольку тела жертв так и не были обнаружены, утверждать, что они убиты, нельзя. Потерпевшие, которые принадлежали одной из криминальных группировок, например, могли где-то прятаться.

Обвинение в рабовладении (ст. 127.2 УК РФ) суд с «авторитета» снял. Как рассказал “Ъ” прокурор отдела гособвинителей Виталий Хохрин, по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Мошкову назначили 22 года лишения свободы (ровно столько для него просила и прокуратура). Срок он будет отбывать в колонии особого режима.

Константин Воронов, Новосибирск