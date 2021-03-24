Блинкен предупредил главу МИД ФРГ о возможных санкциях из-за «Северного потока-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что задействованные в строительстве «Северного потока-2» компании могут подпасть под санкции в случае попыток достроить газопровод. По его словам, разногласия США и Германии по этому вопросу сохранились после встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, но они не помешают их сотрудничеству.

«Я прямо заявил министру Маасу, что фирмы, которые заняты в строительстве этого газопровода, рискуют подпасть под санкции. Мы будем внимательно следить за любой деятельностью по достройке или сертификации газопровода, и если это произойдет, то мы проявим решимость в наложении санкций»,— сказал он на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что США готовы сотрудничать со страной по другим вопросам. «Германия — один из наших ближайших союзников, у нас остаются глубокие разногласия по "Северному потоку-2", но мы не позволим этому препятствовать нашей работе по другим вопросам на благо жителей наших стран»,— заявил он.

Госсекретарь находится в Брюсселе в связи со встречей глав внешнеполитических ведомств НАТО. В ее рамках он провел переговоры с Хайко Маасом,. Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в Берлине отступать не намерены и будут дальше «отвергать экстерриториальные санкции, которыми угрожают и которые вводят США в связи с "Северным потоком-2"». «Газпром», несмотря на санкции, рассчитывает завершить строительство последнего участка газопровода до конца сентября 2021 года.

Подробнее о позиции США — в материале “Ъ” «Энтони Блинкен жмет на газ».