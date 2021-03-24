Алексей Дронов покинул Группу ЧТПЗ

Алексей Дронов, проработавший более 20 лет в АО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), уволился по собственному желанию. Об этом “Ъ-Урал” сообщил собеседник, близкий к топ-менеджеру. «Алексей Иванович остается в металлургии, будет заниматься своими проектами»,— сообщил источник. В пресс-службе ТМК подтвердили, что Алексей Дронов принял решение продолжить «карьеру вне периметра компании».

Господин Дронов ушел с предприятия после того как его купила Трубная металлургическая компания (ТМК Дмитрия Пумпянского). Напомним, ТМК закрыла сделку по покупке 86,54% ЧТПЗ 16 марта. Ее сумма составила 84,2 млрд руб., из них 25 млрд руб. в виде пятилетнего кредита выдал Альфа-банк. Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта.

Алексей Дронов работал на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) с 1998 года, прошел ступени карьеры от помощника мастера до управляющего директора завода. В 2013–2016 годы возглавлял администрацию Первоуральска, затем вернулся на завод. В последнее время занимал должность операционного директора трубного дивизиона группы ЧТПЗ (включает ПНТЗ и ЧТПЗ). В 2016 году также был избран депутатом законодательного собрания Свердловской области.

Отметим, что сегодня стало известно о первых кадровых назначениях в ЧТПЗ после смены собственника. Так, гендиректором ЧТПЗ и ПНТЗ стал гендиректор ТМК Игорь Корытько. При этом Борис Коваленков, занимавший ранее указанные должности, продолжит свою работу в компании, сообщили в ТМК. Первым заместителем гендиректора – операционным директором ЧТПЗ и ПНТЗ станет первый замгендиректора – главный инженер ТМК Вячеслав Попков. Пост заместителя гендиректора по коммерции сохранит Андрей Пархомчук.

Заместителем гендиректора по маркетингу будет назначен Владимир Оборский, ранее занимавший должность заместителя генерального директора ТМК по продажам. Он будет курировать маркетинг, выставочную деятельность и взаимодействие с ключевыми партнерами. Управляющим директором ПНТЗ станет Владимир Топоров, занимавший должность технического директора Северского трубного завода (СТЗ, входит в ТМК). Управляющим директором ЧТПЗ и гендиректором АО «СОТ» и ООО «ЭТЕРНО» станет Валентин Тазетдинов. Руководителем группы компаний «Мета» будет назначен Фагим Валеев. АО ТД «Уралтрубосталь» продолжит возглавлять Алексей Смирнов, ООО «ЧТПЗ. Трубный сервис» — Евгений Гаас.

«При выработке кадровых решений мы руководствуемся максимально гибким подходом, чтобы сохранить все сильные стороны руководства ТМК и ЧТПЗ и получить максимальную синергию от присоединения к нашей команде профессионалов высочайшего уровня», — прокомментировал Дмитрий Пумпянский.

Николай Яблонский