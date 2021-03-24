В Сенате США обсудили внутриполитическую ситуацию в Грузии

В подкомитете по Европе и региональной безопасности комитета Сената США по иностранным делам состоялись специальные слушания о последних событиях в Грузии. Правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) и «Объединенная оппозиция Грузии» не могут договориться о модальности и конкретных условиях разрешения политического кризиса, возникшего в стране после ареста председателя крупнейшей оппозиционной партии Никанора Мелии.

Посредничество председателя Европейского совета Шарля Мишеля, а также его спецпосланника шведского дипломата Кристиана Даниельссона пока не дало ожидаемых результатов.

На этом фоне ряд влиятельных американских сенаторов решили напомнить грузинским политикам, что в Вашингтоне пристально следят за «тревожными тенденциями» в сфере демократического строительства в этой кавказской стране и намерены добиваться дальнейшего углубления реформ, а также исправления недостатков в строительстве демократии.

В частности, сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что в последние годы «грузинская демократия откатывается назад» и это, по его словам, «прискорбно», поскольку «Грузия заслуживает лучшего».

«Грузия сейчас в критическом положении, и если там сейчас же не смогут заставить работать собственную демократию, то не знаю, когда они смогут это»,— констатировал сенатор, призвав обе стороны внутри грузинского политического противостояния «договориться для выхода из кризиса и достичь соглашения по реформам для улучшения будущего страны». Сенатор Риш признал, что заметил в Грузии «рост олигархического влияния».

В аналогичной тональности выступили и другие сенаторы, в том числе демократы. Руководитель слушаний Джин Шахин, представляющая Демократическую партию США, назвав ситуацию в Грузии «критической», призвала обе стороны «отказаться от краткосрочных политических интересов и подумать об укреплении демократии».

Тем не менее подкомитет сенатского комитета не стал принимать резолюцию по ситуации в Грузии, не прислушавшись тем самым к призывам лидеров партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» немедленно ввести санкции против основателя ГМ миллиардера Бидзины Иванишвили и премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также ряда министров и депутатов. Причину такой «осторожности» американских законодателей недавно объяснила бывший посол Тбилиси при ЕС Саломе Самадашвили. По ее словам, «Запад боится новых потрясений» с учетом ситуации в регионе и не желает изменений в условиях «полной предсказуемости нынешних властей Грузии», которые «не создают США и Западу никаких проблем».

О провале миссии спецпосланника ЕС читайте в материале “Ъ” «Европа не смогла примирить грузин».

Георгий Двали, Тбилиси