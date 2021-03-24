«Тамбов» ставит и проигрывает

Два футболиста «Тамбова» подозреваются в том, что делали ставки на результаты матчей с участием своей команды. Генеральный директор клуба Ольга Коновалова сообщила, что эти игроки были вызваны в Российский футбольный союз (РФС) для разбирательства в скандальной ситуации. Как известно, «Тамбов» в последнее время испытывает большие финансовые трудности и находится на грани банкротства.

Занимающий последнее место в текущем чемпионате России «Тамбов» получил письмо от РФС, из которого следует, что двух футболистов команды подозревают в игре на ставках. Об этом «РИА Новости» сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова. По ее словам, их вызвали в РФС, чтобы задать вопросы. Фамилии игроков она не назвала, отметив, что у клуба в принципе нет никаких оснований для подобных подозрений.

«Письмо мы получили,— сказала Ольга Коновалова.— Если РФС их вызвал, значит, основания на то есть. У нас их нет. Поедут, и им зададут вопросы».

По некоторым данным, информация о незаконной игре на тотализаторе поступила в РФС от букмекеров. Предполагается, что два подозреваемых футболиста «Тамбова» делали ставки на матчи 22-го и 23-го туров чемпионата России, в которых их команда потерпела крупные поражения от «Краснодара» и «Сочи» со счетом 0:4 и 0:5. Отметим, что недавно в околофутбольной среде ходили разговоры и о странном характере матча «Тамбова» с «Ротором» в 20-м туре (1:3).

Позже стало известно, что футболисты «Тамбова» Дмитрий Герман и Александр Еркин были вызваны в РФС для проверки информации о возможном участии в договорных матчах. Об этом сообщает ТАСС и «Чемпионат».

Напомним, команда уже достаточно давно находится в бедственном финансовом положении. Из-за больших долгов по зарплате ей пришлось фактически распустить весь состав. Вопрос стоял даже о досрочном снятии с чемпионата, но Российская премьер-лига оказала «Тамбову» помощь в размере 51 млн руб., что позволило разблокировать счета и реструктуризировать задолженность, которая в январе составляла 130 млн руб. При этом долги перед кредиторами достигали почти 537 млн руб., что вынудило клуб подать заявление о начале процедуры банкротства.

Тем не менее «Тамбов» набрал новых футболистов и продолжил выступление в премьер-лиге. Правда, после зимней паузы он проиграл все свои матчи. Между тем спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал ТАСС, что зарплаты новичков с контрактами не превышают 50 тыс. руб. в месяц, а арендованные футболисты зарабатывают и вовсе около 13 тыс. руб.

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что скептически относится к скандальной информации.

«Это предположения,— цитирует его издание "Спорт-Экспресс".— После матча с "Ротором" тоже были обвинения в адрес некоторых футболистов. Объективно и "Краснодар" был сильнее, и "Сочи" тоже. Пацаны приехали играть. Вдруг это чья-то выдумка».

Тем временем ситуацию прокомментировали в РФС. «В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков ФК "Тамбов" по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка»,— сообщили журналистам в службе коммуникаций РФС.

Добавим, что в начале года комитет по этике РФС уже рассматривал аналогичное дело и вынес вердикт в отношении трех игроков клуба Профессиональной футбольной лиги «Машук-КМВ», которые участвовали в игре на ставках. В итоге Даниил Лезгинцев получил дисквалификацию на два года, а Роман Демидов и Ярослав Малолетков — на один. Также им присудили штраф в размере 300 тыс. руб. каждому. Лезгинцев сделал 10 ставок на матчи «Машука», Демидов — 4, а Малолетков, находившийся в «Машуке» в аренде, ставил на матчи «Мордовии», которая владела правами на него. Вместе с тем регламент РФС предусматривает и более строгое наказание за подобное нарушение. Штраф может вырасти до 1 млн руб., а дисквалификация может стать пожизненной.

Александр Ильин