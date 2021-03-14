ФК «Краснодар» разгромил «Тамбов» в Саранске

Команды встречались в рамках 22-го тура российской премьер-лиги в Саранске. Стадион в этом городе домашний для тамбовчан. Матч закончился со счетом 0:4 в пользу «Быков».

Первый тайм остался за «Быками», которые владели территориальным и игровым преимуществом. «Волки» же отвечали редкими контратаками. Краснодарцы забили на 25-й минуте: полузащитник Реми Кабелла ударом со штрафного поразил ближний угол ворот голкипера Евгения Сычева.

Вторая половина встречи также прошла под диктовку подопечных Мурада Мусаева. На 67-й минуте хавбек Юрий Газинский удвоил преимущество «быков» - 2:0 . На 74-й его коллега по амплуа Кристоффер Олссон довел счет до крупного — 3:0, а крайний нападающий Алексей Ионов - до разгромного.

После победы ФК «Краснодар» набрал 34 очка и опережает ФК «Ростов», занимающий седьмую строчку в турнирной таблице по дополнительному показателю — разнице забитых и пропущенных мячей.

Как писал «Ъ-Кубань», в матче 21-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» потерпел самое крупное поражении клуба, проиграв московскому «Спартаку» со счетом 1:6.

Владимир Приходько