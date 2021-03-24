Глава Сургута Андрей Филатов назначил нового вице-мэра

Мэр Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Андрей Филатов назначил Михаила Гуменюка на должность заместителя главы города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Господин Гуменюк будет курировать вопросы организации деятельности главы города и мэрии, информационной политики, правовое управление, управление кадров и муниципальной службы. «Получил предложение от главы Сургута. В должности советника мэра работаю с 5 марта. Успел включиться в работу, познакомиться с будущим коллективом. Задачи мне понятны, курируемые направления для меня не новые»,— отметил новый вице-мэр.

Михаил Гуменюк имеет два высших образования — юридическое и экономическое. Свою трудовую деятельность он начал в 1985 году. Имеет более 20 лет опыта муниципальной службы. До назначения на должность работал в администрации Лангепаса, в том числе на посту заместителя главы.

Напомним, в конце февраля дума Сургута избрала новым мэром Андрея Филатова. В начале марта стало известно, что вице-спикер думы города Артем Кириленко покинул пост и был назначен заместителем главы Сургута по финансово-экономическому блоку. Помимо этого, 10 марта мэрию покинул замглавы Алексей Жердев, а 16 марта вице-мэром по строительству был назначен Валерий Фомагин.

Анастасия Реутова