Вице-мэром Сургута по строительству назначен Валерий Фомагин

Заместителем главы Сургута во вторник, 16 марта, назначен Валерий Фомагин, сообщается на сайте администрации города. Он будет курировать департамент архитектуры и градостроительства и комитет по земельным отношениям.

С 2016 по 2018 год Валерий Фомагин возглавлял окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта. До 2021 года возглавлял госкомпанию «Северавтодор» в Сургуте.

«Сейчас активно погружаюсь в работу, оцениваю текущее положение дел, выстраиваю их приоритетность. У меня есть опыт госсужбы, думаю, это станет хорошим подспорьем для результативного решения поставленных главой города Андреем Филатовым задач»,— цитирует официальный портал господина Фомагина.

Напомним, 27 февраля дума Сургута избрала новым мэром Андрея Филатова. В начале марта стало известно, что вице-спикер думы города Артем Кириленко покинул пост и был назначен заместителем главы Сургута по финансово-экономическому блоку. Кроме того, мэрию покинул замглавы Алексей Жердев.