Вице-спикер думы Сургута Артем Кириленко покинул пост

Заместитель председателя думы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Артем Кириленко написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий «в связи с отставкой по собственному желанию». Решение об отставке господина Кириленко было принято сегодня на очередном заседании гордумы.

Ранее Артем Кириленко в разговоре с порталом Siapress.ru, сообщил о том, что ему поступило предложение работать в команде нового мэра Сургута Андрея Филатова.

Напомним, бывший депутат думы ХМАО Андрей Филатов был избран главой города 27 февраля. За его кандидатуру проголосовали 20 из 22 депутатов.

Отметим, конкурс по выборам главы Сургута был объявлен в конце 2020 года, когда бывший мэр Вадим Шувалов (руководил городом с 2016 года) досрочно сложил полномочия. Главу города удалось избрать не с первой попытки. Первый конкурс дума Сургута признала несостоявшимся тогда из 66 претендентов только один смог правильно оформить документы. На повторный конкурс по выборам главы заявились 30 человек. В итоге ко второму этапу конкурса было допущено пять человек. Уже тогда фаворитом называли депутата думы ХМАО, единоросса Андрея Филатова.

Почему кандидаты на пост главы Сургута оспаривали недопуск ко второму этапу конкурса — в материале “Ъ-Урал” «"Какие чудеса у нас происходят"»

Анастасия Реутова