Вице-мэр Сургута Алексей Жердев покидает пост

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев подал заявление об уходе в отставку, сообщает «СургутИнформТВ». Как пояснил журналистам господин Жердев, около месяца назад он получил предложение о новом месте работы, которое не связано с госслужбой.

«Жить и трудиться буду в Сургуте. Хочу поблагодарить жителей города, вместе с которыми мы успешно реализовали множество проектов, Вадима Шувалова за то, что дал мне возможность проявить себя и оказал доверие. Отдельное спасибо Андрею Филатову, который предоставил мне возможность продолжить работу в проектах администрации города, но я принял решение связать дальнейшую жизнь с другой сферой деятельности»,— отметил Алексей Жердев.

С 1996 года Алексей Жердев служил в управлении Федеральной службы налоговой полиции РФ по Костромской области. В 1998 году начал работать в ООО «Кострома - Селькомбанк» в должности заместителя председателя — начальника кредитного отдела, затем председателя правления Банка. В 2013 году господин Жердев возглавил костромской региональный филиал ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», а в 2015 году был переведен на должность первого заместителя директора департамента малого и микробизнеса в банке. В администрацию Сургута пришел в августе 2016 года и поучил должность управляющего делами. В ноябре того же года был назначен заместителем главы.

Ранее стало известно о том, что бывший заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко, который досрочно сложил депутатские полномочия, назначен заместителем главы Сургута по финансово-экономическому блоку. В разговоре с «СургутИнформТВ» господин Кириленко отметил, что «полностью с головой погружен, чтобы вникнуть в работу, это достаточно ресурсоемкий процесс».

«Я имел свое видение, которое не всегда совпадало с тем видением, которое транслировалось представителями администрации. У меня есть возможности попробовать на практике предложения, которые еще не дошли до реализации»,— подчеркнул вице-мэр, добавив, что в качестве основных направлений он обозначил эффективное расходование бюджета и привлечение инвестиций в Сургут.

Анастасия Реутова