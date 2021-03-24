Минсельхоз не ожидает дефицита сахара в России

Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, сообщил Минсельхоз РФ. Дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем, заявили в ведомстве.

«Сохранению стабильной ситуации будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой, новые меры поддержки, включающие возмещение затрат на производство и реализацию сахара и льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министерство уточнило, что участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка. «При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями»,— добавляется в сообщении.

В декабре 2020 года для сдерживания цен на сахар власти и торговые сети заключили соглашение о стабилизации его стоимости. Сейчас отпускная цена на белый сахар составляет 36 руб. за 1 кг, розничная — 46 руб. за 1 кг. В марте 2021 года Минэкономики позитивно оценило меры по сдерживанию цен. Правительство поручило профильным ведомствам проконсультироваться с бизнесом насчет продления соглашений.

О порядке отслеживания стоимости товаров — в материале “Ъ” «Белый дом присмотрится к ценам».