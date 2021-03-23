Голикова: Россия не ввела второй локдаун из-за опасений за психологическое здоровье людей

Россия не стала вводить локдаун во второй раз из-за того, что это стало бы ударом для населения и экономики, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

«Мы же, как другие страны Европы, не уходили во время второй волны на самоизоляцию и локдаун... Мы оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики»,— сказала вице-премьер. По ее словам, правительство направило все усилия на организацию ограничительных мер во всех регионах страны и на масштабирование производства вакцин.

В России с января идет массовая вакцинация населения от коронавируса. До 15 июня в России привьют около 30 млн человек, прогнозирует Минздрав. Ожидается, что сегодня, 23 марта, прививку от COVID-19 сделает президент Владимир Путин. Вместе с тем Минтруд предложил Минздраву исключить дистанционных работников из Национального календаря профилактических прививок.

Подробнее о предложении Минтруда — в материале “Ъ” «Вакцинация сходит с дистанции».