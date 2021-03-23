«Ак Барс» играет по ускоренной программе

Во втором раунде play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определился первый победитель. «Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» и четвертый матч серии — 3:2. Казанцы пока вообще не потерпели ни одного поражения в Кубке Гагарина и быстрее всех добрались до финала своей конференции.

Едва ли не самое принципиальное противостояние в КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым», которое еще носит название «зеленое дерби», на удивление закончилось в предельно сжатые сроки. И вроде бы ничто не предвещало столь быстрого конца. Уфимцы оптимистично начали play-off, всего в пяти матчах сломив сопротивление «Трактора», самого сильного соперника среди клубов с более низким номером посева на старте Кубка Гагарина. И финские легионеры, от которых в первую очередь зависит самочувствие команды, были в полном порядке. Тему Хартикайнен забросил челябинцам четыре шайбы, а его партнер Маркус Гранлунд набрал семь очков по системе «гол плюс пас». Да и голкипер Юха Метсола действовал надежно, насушив два «сухаря».

Однако в серии с «Ак Барсом» лидеров «Салавата» стало не видно, что незамедлительно отразилось на результате.

В трех матчах ударное звено во главе с центрфорвардом Сакари Манниненом не отметилось результативными действиями. Все же уфимское нападение забрасывало в среднем лишь одну шайбу, чего для победы, как правило, явно недостаточно. Тем более что и на последнем рубеже у «Салавата» возникли проблемы. Метсола провалил стартовую встречу, пропустив четыре гола, а при счете 1:2, когда его товарищи играли в большинстве, вообще допустил чудовищную ошибку. Гол в овертайме второго матча, забитый с отрицательного угла, также на совести финского вратаря. Не выручил он и в третьей игре в эпизоде с победной шайбой казанца Михаила Глухова.

Уступая 0:3 в серии с лучшим клубом Восточной конференции, рассчитывать на положительный исход было уже нереально. У «Ак Барса» нет такой зависимости от какого-то звена или отдельно взятой звезды. Команда спокойно переварила потерю по ходу регулярного чемпионата одного из лучших своих нападающих — Джастина Азеведо. Вполне обходится и без своей легенды, единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова, чей колоссальный опыт, конечно, пригодился бы. В третьем матче «Ак Барс» справился и без своего лучшего бомбардира в нынешней «регулярке» Стефана Да Косты. В той встрече казанцы лишились еще и своего основного вратаря в текущем play-off Тимура Билялова, который получил травму в свалке у ворот на последних секундах.

В четвертой игре Билялова заменил Адам Рейдеборн, а место Да Косты в первом звене опять занял Артем Галимов. По-прежнему отсутствовал в этой серии и защитник первой пятерки «Ак Барса» Тревор Мерфи.

Прижатый к стенке «Салават» сразу показал, что сдаваться не собирается, и настойчиво искал счастья в чужой зоне.

Правда, два удаления Маннинена в первом периоде немного сбили атакующий порыв хозяев и дали шанс гостям, которым те, впрочем, не воспользовались. Чтобы как-то переломить ситуацию, наставник уфимцев Томи Лямся начал тасовать состав и даже разбивал финскую тройку, которой вновь очень удачно противостояло звено Глухова. Тем не менее размочить сухого Рейдеборна никак не удавалось. Зато казанцы, плясавшие, что называется, от обороны, выждали удобный момент и в конце второго периода нанесли двойной удар. Сначала Кирилл Петров добил шайбу с пятака после того, как Метсола парировал его первый бросок. А через минуту с небольшим Дмитрий Воронков завершил атаку с ходу, когда Александр Бурмистров отдал ему классную передачу.

В дебюте заключительной двадцатиминутки нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, казалось бы, произвел уже контрольный выстрел в самую «девятку». Сразу после третьего пропущенного гола на скамейку запасных отправился Метсола, вместо которого выпустили Даниила Тарасова. Матч катился к логическому финалу, но в его концовке «Салават Юлаев» все же выдал свой лучший отрезок в серии. Уфимцы сняли вратаря почти за шесть минут до сирены и забили рикошетом от конька Джеффа Плэтта. На 57-й минуте они снова отличились при игре «шесть на пять», и Александр Кадейкин подарил им надежду на чудесное спасение.

Хозяева продолжили штурмовать ворота Рейдеборна, и Плэтт действительно мог перевести игру в овертайм.

Практически не уходила со льда самая результативная тройка нападения КХЛ по итогам регулярного чемпионата Хартикайнен—Маннинен—Гранлунд, забросившая 63 шайбы, однако в play-off она так ничего и не забила. Финны записали себе в актив только по одному голевому пасу. В итоге «Салават» потерпел четвертое поражение — 2:3 — и закончил сезон. А «Ак Барс» подтвердил, что будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина.

Александр Ильин