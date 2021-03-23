Суд назначил рассмотрение апелляций на приговор Шамсутдинову на 21 апреля

Апелляционный военный суд назначил дату рассмотрения жалоб на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, заседание пройдет 21 апреля. Информация об этом размещена в картотеке суда. Апелляционный военный суд располагается в Московской области.

Напомним, 21 января Второй восточный окружной военный суд в Чите приговорил Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за стрельбу в воинской части поселка Горный Забайкальского края в октябре 2019 года. Он признан виновным в убийстве восьмерых своих сослуживцев и покушении на жизнь еще двоих. Также суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших и пострадавших на сумму 9,8 млн руб.

Приговором остались недовольны как сторона защиты, так и потерпевшие. Адвокаты Шамсутдинова подали жалобы, они считают, что приговор должен быть более мягким, потому что присяжные заседатели вынесли вердикт, что Рамиль Шамсутдинов заслуживает снихождения, так как подвергался в воинской части издевательствам, а сам подсудимый в ходе судебного разбирательства полностью раскаялся и помогал в расследовании. От них поступило две апелляционные жалобы. Еще одну подал адвокат потерпевших с требованием ужесточить наказание Рамилю Шамсутдинову.

Позже военная прокуратура направила на все жалобы возражения. Надзорный орган считает решение суда законным и обоснованным и не видит оснований для его изменения в сторону как смягчения, так и ужесточения.

Екатерина Еременко, Иркутск