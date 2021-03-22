Полковник ФСБ Черкалин заключил досудебное соглашение со следствием

Московский гарнизонный военный суд решит вопрос о рассмотрении в особом порядке уголовного дела бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Его обвиняют во взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290). Из материалов дела следует, что Кирилл Черкалин полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Ходатайство обвиняемого Кирилла Черкалина о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве было подписано 30 июля 2019 года Гринем (бывший заместитель генпрокурора Виктор Гринь.— “Ъ”). В материалах есть показания Черкалина, изобличившего участников другого судопроизводства. Имеется препроводительное представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке»,— сказал судья Вадим Корчагин (цитата по ТАСС).

Как писал “Ъ”, чтобы добиться снисхождения от суда, Кирилл Черкалин дал показания на своего бывшего руководителя — заместителя начальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрия Фролова. По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». Ему теперь грозит 15-летний срок.

Подробности — в материале “Ъ” «Полковника Черкалина отправили в гарнизон».