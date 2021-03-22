Министры иностранных дел России и Китая обсудили отношения с США

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И встретились в китайском Гуйлине и рассказали друг другу об отношениях своих стран с США. Кроме того, они обсудили сотрудничество в ООН, а также в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, соглашение между Ираном и Россией, Китаем, США, Великобританией, Францией и Германией относительно ядерной программы Ирана).

«Министры проинформировали друг друга об отношениях России и Китая с США, а также обсудили ряд актуальных вопросов мировой повестки, в том числе взаимодействие в ООН и других международных организациях, ситуацию в Афганистане, Мьянме, проблематику СВПД»,— говорится на сайте российского МИДа.

В марте 2021 года напряженность в отношениях России и Китая с США возросла. На прошлой неделе президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он убийцей президента России Владимира Путина. Кроме того, в этом месяце Вашингтон ввел против Москвы новые санкции. Госдепартамент открыто заявляет не только о российской, но и о китайской угрозе. На отношения между США и Китаем повлияли и недавние переговоры в Анкоридже (штат Аляска). Короткая протокольная встреча представителей Вашингтона и Пекина переросла в почти часовой спор с попытками доказать общественности и друг другу, что именно противоположная сторона нарушает права человека.

Подробнее о встрече глав МИДов России и Китая — в материале “Ъ” «FCKNG QRNTN».