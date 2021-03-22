Глава Генштаба Армении: армия не будет участвовать в политических процессах

Сегодня, 22 марта, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Артак Давтян вступил в должность начальничка Генштаба ВС страны. Господин Давтян уже заявил, что армия действует под контролем правительства и будет сохранять нейтралитет в политических вопросах.

«Уверен, что вооруженные силы не будут участвовать ни в каких политических процессах, которые не предусмотрены конституцией и законом»,— также сказал новый глава Генштаба на встрече с премьер-министром.

Со своей стороны господин Пашинян заявил, что впредь ВС Армении должны соблюдать принцип аполитичности. «Я должен попросить: мы должны договориться свято соблюдать принцип деполитизированности ВС. Это нужно не мне, не конкретному человеку или группе, а в первую очередь самим ВС. Вооруженные силы не должны вообще смотреть в сторону тыла»,— сказал премьер-министр.

Премьер-министр назначил господина Давтяна на должность главы Генштаба после того, как добился увольнения с этого поста Оника Гаспаряна, призывавшего к отставке правительства. При это президент Армении Армен Саркисян назначение не одобрил. Артак Давтян уже возглавлял Генштаб с мая 2018 по июнь 2020 года. Летом 2020 года он был уволен за организацию пышной свадьбы сына во время карантина, введенного для борьбы с коронавирусом.

О кадровых изменениях в ведомстве — в материале “Ъ” «Генштабу Армении понизили уровень оппозиционности».