Пашинян предложил президенту Армении назначить главой Генштаба Артака Давтяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту республики Армену Саркисяну назначить на должность начальника Генштаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна, сообщила агентству «Арменпресс» пресс-секретарь премьера Мане Геворкян. В аппарате президента сообщили, что глава государства получил предложение премьера и сообщит о своем решении в течение трех дней.

Артак Давтян уже возглавлял Генштаб ВС Армении с мая 2018 по июнь 2020 года. Его уволили после того, как в СМИ появилась информация о свадьбе его сына в условиях режима ЧП, введенного из-за пандемии коронавируса. 9 марта 2021 года его назначили старшим офицером по особым поручениям при Генштабе.

Никол Пашинян утром 10 марта заявил, что начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент и при этом не стал обжаловать решение в Конституционном суде (КС).Через некоторое время появилась информация о том, что президент Армении Армен Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить, соответствует ли конституции закон «О воинской службе и статусе военнослужащего», который определяет порядок назначения и отставки главы Генштаба. Сам Оник Гаспарян назвал антиконституционным процесс своего освобождения от должности и обратился в административный суд.

Политическая обстановка обострилась в Армении в феврале. Генштаб ВС тогда потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна покинуть пост из-за его требования уволить замглавы Генштаба. Его отставку инициировали после публикации в СМИ о том, что он назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет российских комплексов «Искандер».

Подробности — в материале “Ъ” «Армянский кризис увяз в суде».