Пашинян заявил о вступлении Давтяна в должность главы Генштаба

Генерал-лейтенант Артак Давтян назначен начальником Генерального штаба ВС Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Ранее его кандидатуру предложил глава правительства, но не одобрил президент Армен Саркисян.

«Учитывая тот факт, что президент Армении не подписал предложение о назначении Артака Давтяна на пост начальника Генштаба ВС и не оспорил его в Конституционном суде, указ о назначении Давтяна 22 марта обретает силу закона»,— цитирует пресс-служба слова господина Пашиняна.

Премьер-министр назначил господина Давтян на должность главы Генштаба после того, как добился увольнения с этого поста Оника Гаспаряна, призывавшего к отставке правительства. Артак Давтян уже возглавлял Генштаб с мая 2018 по июнь 2020 года. Летом 2020 года он был уволен за организацию пышной свадьбы сына во время карантина, введенного для борьбы с коронавирусом.

О кадровых изменениях в ведомстве — в материале “Ъ” «Генштабу Армении понизили уровень оппозиционности».