Пашинян возглавит список правящего блока «Мой шаг» на парламентских выборах

На предстоящих досрочных парламентских выборах премьер-министр Армении Никол Пашинян возглавит избирательный список блока правящей коалиции «Мой шаг».

«Думаю, что это очевидно. Список возглавит Никол Пашинян»,— сказал журналистам господин Бадасян (цитата по «Sputnik Армения»).

О проведении внеочередных выборов в парламент премьер-министр объявил 18 марта. Они пройдут 20 июня. Решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате серии переговоров властей с оппозицией.

О политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «Из кризиса в Армении выходят досрочно».