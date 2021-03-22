Рапота станет сенатором от Курской области

Григорий Рапота будет представлять Курскую область в Совете федерации, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Ранее господин Рапота занимал пост государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России. Предыдущий член Совфеда от региона Александр Михайлов умер в декабре 2020 года.

«Нам удалось провести все необходимые процедуры. Мы с Григорием Алексеевичем (Рапотой.—“Ъ”) определили необходимые шаги по укреплению позиций Курской области в Совфеде»,— сказал господин Старовойт на совещании администрации региона (цитата по ТАСС).

По словам губернатора, одним из главных направлений станет создание историко-мемориального комплекса, посвященного подвигу советских солдат на северном фасе Курской дуги. Также планируется провести дни Курской области в Совете федерации в апреле. На них представят информацию о социально-экономическом развитии региона, крупных проектах, требующих федерального софинансирования.

19 марта президент Белоруссии и председатель Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко освободил Григория Рапоту от должности госсекретаря Союзного государства. Пост госсекретаря занял Дмитрий Мезенцев, который ранее был послом России в Белоруссии.