Жители пяти стран выступили против проведения Олимпиады летом 2021 года

Большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Южной Кореи выступили за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса, следует из социологического опроса Японского исследовательского института СМИ. Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Больше всего противников проведения Олимпиады в Токио среди жителей Таиланда — 95,6% респондентов поддерживают вариант отмены или повторного переноса соревнований. Среди граждан Южной Кореи за перенос или отмену соревнований высказались 94,7% опрошенных, в Китае — 82,1%. Также не согласны с решением проводить Олимпиаду этим летом 74,4% опрошенных американцев и 70,6% французов.

Опрос проводился с декабря 2020 года по январь 2021 года . В нем приняли участие около 5 тыс. человек (по 1 тыс. из каждой страны).

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут без болельщиков из других стран. Те же условия будут действовать и для Паралимпийских игр. Деньги за билеты, купленные иностранными болельщиками, будут возвращены.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Олимпийские болельщики останутся дома».