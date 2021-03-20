Олимпийские болельщики останутся дома

Организаторам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио придется вернуть деньги за 630 тыс. билетов. Такие данные приводит агентство Reuters. Оргкомитет Игр в субботу решил не допускать на соревнования иностранных болельщиков в связи с пандемией. Международный олимпийский комитет разочарован таким решением, однако там отметили, что «полностью уважают и принимают» его.

Удастся ли зарубежным болельщикам вернуть 100% потраченных средств за проживание и перелет, зависит от туркомпании, которая помогала организовать поездку в Токио, говорит генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин:

«Обычные взаимоотношения клиента и компании, предоставляющей услуги, регулируются договором. Как правило, такого рода документ подразумевает возврат денег, которые клиент заплатил за проживание, проезд и так далее. Думаю, что организаторы, естественно, возместят деньги за билеты, как делают сейчас все, когда сокращают количество болельщиков. Массовой отправкой последних на Олимпийские игры занимаются профессиональные операторы, есть и специализирующиеся на спортивном туризме. Там регламентировано, зависит от того, как человек хотел поехать — самостоятельно или с помощью туроператора. В странах есть агентства при олимпийских комитетах, занимающиеся таким туризмом. В каких-то странах обычные операторы переключаются в это время на спортивный туризм. И еще раз — все это регулируется договорными отношениями».

Например, в China Travel, которая отправляла болельщиков на Олимпийские игры в Пекине в 2008 году, в этот раз формировать турпакеты не торопятся. Все потому, что из-за подобных форс-мажорных ситуаций страдает сама компания, поясняет председатель совета директоров China Travel Сергей Назаров: «Пока ясности нет, естественно, мы ничего не предлагаем. Интерес некоторый есть. Даже если разрешат кому-то ехать, многие люди узнают об этом в последний момент. Сейчас готовить все заранее, рассчитывать совершенно нельзя. Мы не подразумеваем, что мы полный пакет, билеты выкупаем, зачастую они нам недоступны.

Мы можем обслужить людей, у которых уже есть билет на мероприятие, можем предложить им размещение в гостинице, транспортное, экскурсионное обслуживание.

Мы стараемся избегать ситуаций с продажей частично полного пакета, потому что в первую очередь пострадает человек, а потом уже мы. Если мы это предложили, продали, получается, что в любом случае какие-то финансовые потери несем. По условиям это может быть признано форс-мажором».

Впрочем, возврат билетов на спортивные соревнования вряд ли приведет к отказам спонсоров инвестировать в Олимпиаду, считает директор Центра стратегических исследований в области спорта РЭУ им. Плеханова Илья Солнцев. Кроме того, организаторы уже придумали новые способы заработать на болельщиках, которые остались дома. «Таких ограничений никогда не было до этого — без участия болельщиков. Это, конечно, намного хуже, чем в привычном нам формате, но намного лучше, чем вообще полное отсутствие Игр. При этом аудитория телетрансляций в десятки, сотни раз превышает ту аудиторию, которая физически может присутствовать на соревнованиях. Я думаю, что это решение со всеми спонсорами было согласовано, оно не одномоментное, а рождалось достаточно долго.

Все договоренности олимпийского комитета со спонсорами, в том числе финансовые, которые есть, останутся в силе»,— резюмирует Солнцев.

Согласно официальному прайс-листу, максимальная стоимость билетов на открытие Игр составляет 227 тыс. руб., а вход на некоторые соревнования обойдется в сумму до 100 тыс. руб. В оргкомитете Олимпиады отметили, что деньги за бронь отелей возвращаться не будут. Там допустили, что иностранцам, участвующим в проведении Олимпиады, все-таки могут разрешить въезд в Японию.

Ольга Сергиенко, Юлия Жданова