Падение российской экономики ускорилось до 2,8% в феврале

ВВП России в феврале снизился на 2,8% в годовом выражении, за первые два месяца падение составило 2,5%. Об этом говорится в обзоре Минэкономики «Картина деловой активности» (.pdf). В январе снижение составило 2,2% (показатель был скорректирован с 2,4%).

«Значимое влияние на февральские показатели ВВП оказал календарный фактор, вместе с тем в ряде отраслей продолжилось улучшение динамики, несмотря на высокую базу високосного 2020 года»,— говорится в обзоре.

Минэкономики отмечает, что снижение грузооборота транспорта замедлилось с 2,1% в январе до 0,7% в феврале. Объем строительных работ в первых двух месяцах находился почти на тех же уровнях, что и в 2020 году. Продолжается улучшение динамики платных услуг населению и оборота общественного питания.

Ускорилось падение оборота розничной торговли (с 0,1% в январе до 1,3% в феврале). Также усилилось снижение выпуска обрабатывающей промышленности (с 0,2% до 2,4%). «Основной отрицательный вклад, как и месяцем ранее, внесли нефтепереработка и металлургический комплекс... Спад в добывающем комплексе составил -8,9% г/г после -7,4% г/г месяцем ранее»,— говорится в обзоре.

Минэкономики также обращает внимание на снижение уровня безработицы (-0,1 п.п., до 5,7% от рабочей силы). Рост зарплаты в январе составил 5,3% год к году в номинальном выражении. В реальном выражении «динамика была слабоположительной» — +0,1% год к году после +4,6% в декабре 2020 года.

Ранее рейтинговое агентство Fitch Ratings скорректировало прогноз роста ВВП России в 2021 году с 3% до 3,3%. Это связано с более высокой ценой на нефть. Fitch ожидает, что в первом квартале рост ВВП России составит 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, во втором квартале — 5,7%, а в третьем и четвертом — 0,8%.

Подробнее о прогнозе — в материале “Ъ” «Экономику поддержит стоимость нефти».