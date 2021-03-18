Fitch улучшило прогноз роста мировой и российской экономик

Рейтинговое агентство Fitch Ratings скорректировало прогноз роста ВВП России в 2021 году с 3% до 3,3%, говорится в докладе Global Economic Outlook. Это связано с более высокой ценой на нефть. Агентство улучшило прогноз мирового ВВП с 5,3% до 6,1%.

Fitch ожидал, что российская экономика в 2020 году сократится на 3,7%, однако в реальности показатель составил 3,1%. По мнению агентства, это связано с тем, что меры изоляции были менее масштабными, чем во многих странах, а «сектор услуг в России относительно небольшой». «Значительные бюджетные стимулы и положительный вклад внешней торговли также помогли смягчить последствия резкого падения внутреннего спроса и сокращения добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+»,— говорится в докладе Fitch (цитата по «Интерфаксу»).

Fitch ожидает, что в первом квартале рост ВВП России составит 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, во втором квартале — 5,7%, а в третьем и четвертом — 0,8%. Агентство считает, что экономическая активность будет укрепляться со второго полугодия за счет частичного восстановления инвестиций, растущего доверия и вакцинации. Агентство сохранило прогноз по росту ВВП в 2022 году на уровне 2,7%.

Рост цен на нефть будет поддерживать курс рубля, ограничительными факторами останутся геополитическая напряженность и риски санкций, говорится в докладе. Аналитики ожидают, что доллар будет стоить 72 руб. в конце 2021 года, и 71 руб. в конце 2022-го.

Fitch прогнозирует, что Центробанк России повысит ключевую ставку к концу 2021 года до 4,5% годовых, а к концу 2022-го — до 5%. Инфляция (индекс CPI) к концу года составит 4,2% против ожидавшихся 3,5%. К концу 2022 года показатель может вернуться к уровню 4%, считают аналитики.

Улучшение прогноза мирового ВВП связано с усилением финансовой поддержки со стороны властей, а также с адаптацией экономик к социальному дистанцированию и увеличением темпов вакцинации. Улучшены показатели ВВП США и Китая.

Прогноз Fitch:

ВВП США — 6,2% (ранее 4,5%);

ВВП Китая — 8,4% (8%);

ВВП еврозоны — 4,7% (без изменений).

Также Fitch повысил прогноз цен на нефть Brent и WTI. По мнению аналитиков агентства, в базовом сценарии Brent будет стоить в среднем $58 за баррель против $45 в декабре, а WTI — $55 против $42.

Как российская экономика провела ковидный год,— в материале “Ъ” «Балансы в минусе».