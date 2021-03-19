Пользователи пожаловались на сбои в работе МТС, «Билайн» и Tele2

Клиенты операторов «МегаФон», МТС, Tele2, «Билайн» и «Ростелеком» пожаловались на сбои. Также жалобы поступают на работу «ВКонтакте», следует из данных сервиса Downdetector. Ранее массовые жалобы начали поступать на Facebook, Instagram и WhatsApp — с проблемами столкнулись люди по всему миру.

Абоненты российских операторов пожаловались на проблемы с доступом в интернет. Пользователи «ВКонтакте» заявили, что у них не грузится сайт (69%), еще 19% не могли отправлять сообщения, у 10% не получалось войти в соцсеть.

В «Ростелекоме», «МегаФоне», МТС и «Билайне» “Ъ” сообщили, что работают в штатном режиме, данных о каких-либо авариях не поступало.

Сегодня у пользователей МТС и подконтрольной оператору МГТС уже возникали проблемы. Жалобы поступили от клиентов из Москвы, Новосибирска, Казани и других городов.