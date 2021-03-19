Пользователи МТС и МГТС пожаловались на сбои

Пользователи МТС и МГТС пожаловались на проблемы с доступом в интернет, следует из данных сервиса Downdetector. Сообщения о проблемах поступили от клиентов из Москвы, Новосибирска, Казани и других городов.

Перебои в работе начались после 15:26 мск. Большинство пользователей МТС заявили о проблемах с широкополосным интернетом (62%), остальные пожаловались на трудности с мобильным интернетом (22%) и связью (14%). Пользователи подконтрольной оператору МГТС также сообщали о трудностях при попытке воспользоваться интернетом (96%).

В МГТС заявили, что сбой устранили. «Отдельные пользователи на фиксированной сети могли заметить краткосрочное снижение качества связи в течение нескольких секунд. Сеть работает в обычном режиме»,— приводит «РИА Новости» комментарий спецслужбы.