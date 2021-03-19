Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смешным желание «Новой газеты» подать на него в суд. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов допустил, что представители газеты могут обратиться в суд из-за слов господина Кадырова в адрес сотрудников издания. В частности, он назвал их «распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами».

«Обращение к президенту России Владимиру Путину так напугало редакцию одной из газет, что начали грозить мне судом. Это смешно, потому что ранее Кремль посоветовал подать в суд на газету, а не советовал газете подать в суд. Вечно они что-то путают. Слышали звон, да не знают, где он»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Я удивлюсь, если закадычные друзья Госдепа США… обратятся в российский суд, а не американский. Умудрились заранее предупредить читателей, что могут проиграть, но не из-за необоснованности своего заявления, а потому что якобы судебная система их не защитит»,— добавил он. Сам Рамзан Кадыров подчеркнул, что в «честность нашего судебного процесса верит».

15 марта «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка имени Кадырова Сулейманом Гезмахамаевым, в котором он говорил, что был участником внесудебных расправ. После этого служащие полка в обмундировании, с автоматами и гранатометами записали обращение к Владимиру Путину. Они попросили президента «обратить внимание» на действия журналистов «Новой газеты», которых назвали иностранными агентами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обращение полка направлено не по адресу. По его словам, если авторы обращения считают, что материалы содержат клевету или нарушают честь и достоинство, то нужно идти в суд. Господин Кадыров выразил недовольство советом Дмитрия Пескова.