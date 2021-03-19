Главный редактор «Новой газеты» не исключил подачи иска к Кадырову

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов допустил, что представители газеты могут подать в суд на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за обвинений в адрес сотрудников издания. Господин Кадыров накануне назвал их «распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами».

«Каждый гражданин России имеет право обратиться к президенту — наверное, да. Имеет ли право военнослужащий, минуя своего непосредственного командира, обращаться к главнокомандующему — конечно же, нет. Третье: Кадыров называет нас иностранными агентами и теми, за кого против нашей страны применяются американские санкции»,— сказал господин Муратов РБК. Он сказал, что «после ряда абсолютно личностных и неприемлемых выпадов в адрес газеты и ее сотрудников Кадырову придется отвечать за свои слова в суде». Отметим, что «Новая газета» и ее сотрудники не признаны в России иностранными агентами.

Глава Чечни вчера вечером прокомментировал обращение полка имени Ахмата Кадырова, в котором они попросили Владимира Путина «обратить внимание» на действия «Новой газеты». Господин Кадыров выразил недовольство советом пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова обратиться в суд. Он написал: «Вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют». Господин Песков сегодня, комментируя это высказывание, указал, что граждане могут обращаться к президенту — в частности, во время прямой линии. «Глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина РФ, и в этом убеждении мы полностью его поддерживаем. Собственно, мы являемся организаторами ежегодной прямой линии президента, когда миллионы российских граждан из всех регионов обращаются к президенту»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

«Новая газета» в своих аккаунтах в социальных сетях проводит голосование по поводу того, стоит ли редакции газеты подавать в суд на господина Кадырова. За иск к главе Чечни на 14:37 проголосовали 63,8% участников опроса во «ВКонтакте», 87,7% — в Twitter и 68% — в Telegram.

15 марта «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка имени Кадырова Сулейманом Гезмахамаевым, в котором он говорил, что был участником внесудебных расправ. После этого служащие полка в обмундировании, с автоматами и гранатометами записали обращение к Владимиру Путину. Они попросили президента «обратить внимание» на действия журналистов «Новой газеты», которых назвали иностранными агентами.