Бывшие руководители банка «Открытие» обжаловали взыскание 289,5 млрд рублей

Бывшие председатели правления банка «Открытие» Евгений Данкевич и Рубен Аганбегян подали кассационные жалобы на взыскание 289,5 млрд руб. в пользу ЦБ с них и их соответчиков — «Открытие холдинга», основателя «Открытия» Вадима Беляева и бывших топ-менеджеров Елены Будник и Геннадия Жужлева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сведения картотеки арбитражных дел.

Жалобы Евгения Данкевича и Рубена Аганбегяна в суд первой инстанции поступили 17 и 18 марта, их будет рассматривать Арбитражный суд Московского округа.

Банк «Открытие» был ключевым активом «Открытие холдинга». В августе 2017 года ЦБ начал санацию банка «Открытие». В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал 289,5 млрд руб. с «Открытие холдинга» и бывших руководителей «Открытия». Сумма взыскания стала рекордной для взыскания убытков с владельцев санированного банка.

В марте банк непрофильных активов «Траст» подал иск на 107,37 млрд руб. к «Открытие холдингу», Евгению Данкевичу, Геннадию Жужлеву и Михаилу Назарычеву. Банк считает их действия или бездействие причиной повторной санации банка «Траст» в 2018 году.