Черчесов: игроки сборной из иностранных команд вряд ли приедут на сбор в Сочи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал, что защитники Федор Кудряшов («Антальяспор») и Александр Жиров («Зандхаузен»), полузащитники Алексей Миранчук («Аталанта») и Александр Головин («Монако») с вероятностью 96% не прибудут на сбор национальной команды в Сочи.

«Легионеров, нет, (не соберем.— “Ъ”), потому что у них 21 (марта.— “Ъ”), тур, поэтому мы не можем… Сейчас решается вопрос, кто прилетит, во сколько… Вероятность 96%, (что эти футболисты не прилетят в Сочи.— “Ъ”)»,— сказал Черчесов журналистам после первой восстановительной тренировки, которая продлилась 36 минут. (цитата по ТАСС).

С 18 по 22 марта в Сочи проходит сбор национальной российской команды. Ранее объявили состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022. 4729708 Сборная России встретится с командой Мальты 24 марта в Та-Али (22:45 мск). 27 марта в Сочи состоится матч со Словенией (17:00) и 30 марта в Трнаве со Словакией (21:45 мск).

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