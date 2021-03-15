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Объявлен состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022 по футболу

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу определился со списком игроков для участия в отборочных матчах чемпионата мира-2022, сообщается на сайте Российского футбольного союза. В состав национальной команды вызваны 27 футболистов. Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов сообщил, что капитаном будет Артем Дзюба.

Вратари:

  • Антон Шунин «Динамо»,
  • Сослан Джанаев «Сочи»,
  • Юрий Дюпин «Рубин»

Защитники:

  • Георгий Джикия «Спартак»,
  • Юрий Жирков «Зенит»,
  • Вячеслав Караваев «Зенит»,
  • Андрей Жиров «Зандхаузен»,
  • Федор Кудряшов «Антальяспор»,
  • Роман Нойштедтер «Динамо»,
  • Илья Самошников «Рубин»,
  • Андрей Семёнов «Ахмат»,
  • Игорь Смольников «Краснодар»,
  • Марио Фернандес ЦСКА

Полузащитники:

  • Ильзат Ахметов ЦСКА,
  • Александр Головин «Монако»,
  • Рифат Жемалетдинов «Локомотив»,
  • Роман Зобнин «Спартак»,
  • Алексей Ионов «Краснодар»,
  • Далер Кузяев «Зенит»,
  • Андрей Мостовой «Зенит»,
  • Магомед Оздоев «Зенит»,
  • Резиуан Мирзов «Химки»,
  • Алексей Миранчук «Аталанта»,
  • Даниил Фомин «Динамо»

Нападающие:

  • Артем Дзюба «Зенит»,
  • Антон Заболотный «Сочи»,
  • Александр Соболев «Спартак»

Сборная России встретится с командой Мальты 24 марта в Та-Али (22:45 мск). 27 марта в Сочи состоится матч со Словенией (17:00) и 30 марта в Трнаве со Словакией (21:45 мск). Подготовка начнется 18 марта в Сочи.

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