Объявлен состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022 по футболу

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу определился со списком игроков для участия в отборочных матчах чемпионата мира-2022, сообщается на сайте Российского футбольного союза. В состав национальной команды вызваны 27 футболистов. Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов сообщил, что капитаном будет Артем Дзюба.
Вратари:
- Антон Шунин «Динамо»,
- Сослан Джанаев «Сочи»,
- Юрий Дюпин «Рубин»
Защитники:
- Георгий Джикия «Спартак»,
- Юрий Жирков «Зенит»,
- Вячеслав Караваев «Зенит»,
- Андрей Жиров «Зандхаузен»,
- Федор Кудряшов «Антальяспор»,
- Роман Нойштедтер «Динамо»,
- Илья Самошников «Рубин»,
- Андрей Семёнов «Ахмат»,
- Игорь Смольников «Краснодар»,
- Марио Фернандес ЦСКА
Полузащитники:
- Ильзат Ахметов ЦСКА,
- Александр Головин «Монако»,
- Рифат Жемалетдинов «Локомотив»,
- Роман Зобнин «Спартак»,
- Алексей Ионов «Краснодар»,
- Далер Кузяев «Зенит»,
- Андрей Мостовой «Зенит»,
- Магомед Оздоев «Зенит»,
- Резиуан Мирзов «Химки»,
- Алексей Миранчук «Аталанта»,
- Даниил Фомин «Динамо»
Нападающие:
- Артем Дзюба «Зенит»,
- Антон Заболотный «Сочи»,
- Александр Соболев «Спартак»
Сборная России встретится с командой Мальты 24 марта в Та-Али (22:45 мск). 27 марта в Сочи состоится матч со Словенией (17:00) и 30 марта в Трнаве со Словакией (21:45 мск). Подготовка начнется 18 марта в Сочи.