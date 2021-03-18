Путин: борьба с коронавирусом еще не закончилась

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на улучшение эпидемической обстановки в стране, борьба с коронавирусом продолжается. По его словам, при планировании летнего отпускного сезона и детского отдыха необходимо руководствоваться требованиями санитарных врачей.

«Нам нельзя считать, что все закончилось. Мир так взаимосвязан, границы хотя формально считаются закрытыми, но передвижение людей они сдерживать не могут и не должны. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов и исходя из этих требований планировать отдых детей и отпускной сезон,— заявил господин Путин, отвечая на вопрос о перспективах снятия коронавирусных ограничений в Крыму (цитата по ''Интерфаксу'').— Будем, безусловно, руководствоваться требованиями санитарных врачей».

«Надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем предъявить стране то, что сделано до сих пор (в борьбе с коронавирусом.— “Ъ”), и то, что предстоит сделать в ближайшее время»,— добавил президент.

Сегодня, 18 марта, глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что к лету власти примут решение об ослаблении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что это станет возможно, «если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть».

В России за последние сутки выявили 9803 новых случая заражения коронавирусом. Это на 8,95% больше, чем зарегистрировали накануне — 8998. Умерли за сутки 460 заболевших, выздоровел 12 061 человек. Общее число заразившихся в стране достигло 4 428 239 с начала пандемии.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил о выявлении южноафриканского варианта коронавируса в стране 16 марта. До этого в России зафиксировали первое заражение британской мутацией вируса. Предположительно эти виды COVID-19 отличаются от типичного варианта большей способностью к распространению.

Подробнее о ситуации с COVID-19 — в материале “Ъ” «Россия подверглась вирусной атаке из ЮАР».