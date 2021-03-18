Роспотребнадзор не исключает ослабления коронавирусных ограничений к лету

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ближе к лету власти примут решение об ослаблении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Условием для этого госпожа Попова назвала соблюдения гражданами действующих противоэпидемических правил.

Наиля Аскер-заде в интервью на телеканале «Россия-24» спросила главу Роспотребнадзора, можно ли ожидать какие-то послабления к праздникам или к лету в России. «Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это все планируется, все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть»,— ответила госпожа Попова (цитата по ТАСС).

Анна Попова добавила, что нынешние меры борьбы с коронавирусом показывают хороший результат. «Мы оказались очень дисциплинированными в части соблюдения всех требований. И это дает сегодняшний результат. Сегодня очень важно отметить, что соблюдение этих требований, соблюдение всех правил там, где можно их как-то смягчать, это, безусловно, делается, но там, где этого делать не нужно, это и не происходит. Обязательно нужно соблюдать все, что сегодня предписано»,— отметила она.

Также госпожа Попова сообщила, что около 10% людей не вырабатывают антитела после вакцинации. Речь идет не только о препаратах от COVID-19, а о практически всех вакцинах. Госпожа Попова добавила, что в России пока нет тяжело заболевших британским и южноафриканским штаммами коронавируса.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил о выявлении южноафриканского варианта коронавируса в стране 16 марта. До этого в России зафиксировали первое заражение британской мутацией вируса. Предположительно эти виды COVID-19 отличаются от типичного варианта большей способностью к распространению.

Подробнее о ситуации с COVID-19 — в материале “Ъ” «Россия подверглась вирусной атаке из ЮАР».