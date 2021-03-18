YouTube ограничил возможности канала «Вести Крым»

Видеоплатформы YouTube заблокировала на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым» из-за публикации сцен насилия, сообщает телеканал «Россия 24». Хостинг предупреждает о полной блокировке канала в случае обнаружения новых нарушений в ближайшие три месяца.

Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Таким образом, сегодня семилетния годовщина входа полуостров в состав РФ.

Претензии YouTube вызвал ролик «Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР» от 21 апреля 2019 года. В нем использовалась хроника времен Великой Отечественной войны: на видео нацисты сжигали села в поисках еврейского населения, поясняет «Россия 24».

16 марта YouTube поставил ограничение по возрасту на документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне». Неделей ранее аналогичное ограничение Google наложил на фильм «Крым. Путь на Родину». Оба случая американская компания объяснила наличием сцен насилия. Роскомнадзор требовал немедленного снятия всех ограничений.

Об ограничениях — в материале “Ъ FM” «"Крым. Путь на Родину" шокировал правдой».