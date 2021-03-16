Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма «Ржев. 500 дней в огне»

Видеохостинг YouTube поставил ограничение по возрасту на документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне», размещенный на аккаунте российского СМИ «БелРос». Ограничение Google объяснил наличием в картине сцен насилия. Роскомнадзор с позицией американской компании не согласился.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", наложенные видеохостингом YouTube под предлогом наличия в нем контента, "неприемлемого для некоторых пользователей"»,— говорится в сообщении ведомства.

Документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне», рассказывающий об одном из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, был опубликован на YouTube-канале 27 февраля 2021 года. За две недели картина набрала более 76 тыс. просмотров. Несмотря на наложенное ограничение, фильм остается доступен для просмотра.

Неделей ранее аналогичное ограничение Google наложил на фильм «Крым. Путь на Родину». Фильм, размещенный на YouTube-канале «Россия-24», был выложен еще в 2015 году. Роскомнадзор также потребовал от Google немедленного снятия всех ограничений.

Об ограничениях — в материале “Ъ FM” «"Крым. Путь на Родину" шокировал правдой».