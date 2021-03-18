Самарская область претендует на 5 млрд рублей на переселение граждан из аварийных домов

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил выделить Самарской области 5,57 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Соответствующее обращение он направил в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Предполагается, что указанная сумма позволит ускоренно выполнить программу переселения жильцов аварийных домов в Самарской области до конца 2023 года. По информации парламентария, на сегодняшний день в регионе переселены более 3 тыс. жителей и ликвидировано 50 тыс. кв. м аварийного жилья. Кроме того, целевые показатели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда» в Самарской области в 2019 и минувшем году полностью выполнены, отмечается в документе депутата.

В четверг обрушилась стена многоквартирного дома в Ленинском районе Самары. Происшествие случилось около 6:00 (MSK+1) на ул. Галактионовской, 84. Никто не погиб и не пострадал. Здание было построено в 1909 году. Ситуацию расследует прокуратура. Проводит проверку региональное управление Следственного комитета РФ.

На прошлой неделе в Самаре произошел пожар в торгово-офисном центре «Скала». Горел фасад с первого по восьмой этаж здания и часть офисной мебели.

В результате происшествия никто не пострадал. Эксперты впоследствии выявили подмену материалов при монтаже фасада здания.