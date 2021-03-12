Пожар в самарском ТЦ «Скала» охватил восемь этажей

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В настоящее время огонь охватил фасадный утеплитель с первого по восьмой этаж торгово-офисного центра «Скала» в Самаре. Также отдельными очагами горит офисная мебель на площади 10 кв. м. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС в мессенджере в WhatsApp.

Площадь возгорания в ТОЦ «Скала» в настоящее время увеличилась до 350 кв. м. Никто не погиб и не пострадал. Эвакуированы сто человек. На месте работают 132 человека и 47 единиц техники, в том числе 80 сотрудников и 22 машины МЧС России.

Пожар в ТОЦ «Скала» начался около 11:45. Изначально пламя охватило только фасад на втором и третьем этаже и площадь 150 кв. м.

Георгий Портнов