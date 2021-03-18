Налоговые поступления от казино Краснодарского края в феврале 2021 года снизились на 3,8%

Объем налоговых поступлений от игорных заведений, работающих в Краснодарском крае в феврале 2021 года составил 71 млн руб. Это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из документов регионального минфина.

По данным на 1 марта 2020 года, налоговые поступления от казино на Кубани составляли 73,73 млн руб. В целом, на 2021 год объем запланированных отчислений от деятельности игорных заведений в регионе составляет 424,78 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 1 февраля 2021 года кубанские казино перечислили 33,26 млн руб. в виде налоговых отчислений. Это на 4,8% меньше, чем годом ранее.

Алексей Белянин