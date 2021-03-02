Налоговые поступления от игорного бизнеса на Кубани в феврале 2021 года снизились на 5%

Игорные заведения, работающие в Краснодарском крае в январе 2021 года 33,26 млн руб. в виде налоговых отчислений. Это на 4,8% меньше, чем годом ранее, говорится в материалах регионального минфина.

По данным на 1 февраля 2020 года объем поступлений от деятельности казино составлял 34,95 млн руб. В целом согласно проекту бюджета на 2021 год, игорные заведения Кубани должны перечислить 427,78 млн руб. Это на 3,5% меньше, чем было запланировано на 2020 год.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, казино, работающие в Краснодарском крае, перечислили в январе-ноябре 2020 года 216,04 млн руб. налогов. Это на 8% больше, чем согласно утвержденному плану, однако на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин