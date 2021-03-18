Удмуртию назвали одним из самых привлекательных регионов для туризма

Удмуртию отнесли к регионам России с наибольшим количеством положительных отзывов туристов. Об этом сообщает “Ъ” со ссылкой на исследование КБ «Стрелка».

Специалисты выделили позитивные и негативные отзывы туристов с помощью технологий искусственного интеллекта. Преимущественно положительные отзывы россияне оставляли только о четырех регионах: Удмуртии, Якутии, Хакасии и Чечне. При этом во всех них относительно низкий турпоток. К лидерам по количеству отрицательных органов отнесли самые популярные направления, в том числе Крым и Краснодарский край.