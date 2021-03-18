Пискарев заявил о доказательствах вмешательства США в выборы в России

У комиссии Госдумы РФ по вмешательству иностранных государств в дела России есть «неопровержимые доказательства» вмешательства США в российские выборы, заявил глава этой комиссии Василий Пискарев. По его словам, такими доказательства являются «десятки методичек и инструкций» и видеоматериалы тренингов по влиянию на избирательные кампании в России.

«Обвинения (о вмешательстве РФ в выборы в США.—“Ъ”) звучат уже несколько лет, но никаких конкретных фактов мы так ни разу и не увидели. При этом, в отличие от Байдена (президент США Джо Байден.—“Ъ”), у нас доказательства есть. Неопровержимые доказательства прямого вмешательства США»,— сказал журналистам депутат (цитата по «РИА Новости»). Сами заявления президента США он назвал истерикой.

Василий Пискарев добавил, что «десятки методичек и инструкций» американских политтехнологов и неправительственных организаций, а также видеоматериалы тренингов и вебинаров, которые есть в распоряжении комиссии, направлены на «продвижение агентов влияния на выборные должности». Все эти доказательства комиссия передаст в МИД РФ «для использования в ходе консультаций с нашим послом в Вашингтоне», уточнил господин Пискарев.

Ранее разведка США сообщила, что Россия снова вмешалась в американские выборы для помощи Дональду Трампу путем дискредитации Джо Байдена. Последний заявил, что Россия «заплатит за вмешательство». Глава Белого дома также подтвердил, что «считает» российского президента Владимира Путина «убийцей». После заявлений господина Байдена МИД РФ вызвал из Вашингтона в Москву своего посла для консультаций.

О заявлении Джо Байдена и реакции Москвы — в материале “Ъ” «Империя не зла, а очень зла».