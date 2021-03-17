В Краснодарском крае спрос на покупку жилья за год вырос на 35%

В Краснодарском крае потребительский спрос на приобретение жилья с момента введения льготной ипотеки вырос на 35%. Об этом «РИА Новости» заявил руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

По его словам, за это же время предложение на рынке недвижимости сократилось на 2%.

По данным аналитиков, серьезный дисбаланс относительно спроса, превалирующего над предложением, наблюдается также в Башкортостане, где с начала действия программы льготной ипотеки спрос на жилье вырос на 12%, а объем предложения сократился на 37%. Кроме того, в Пермском крае спрос на жилье вырос на 53%, в Саратовской области – 43%, а в Алтайском крае — 20%. Предложение за это же время сократилось на 17%, 28% и 8%.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 11 марта 2021 года Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала рискованным продление программы льготной ипотеки в нескольких регионах, в т.ч. в Краснодарском крае. По мнению председателя ЦБ РФ, продление программы может негативно сказаться на доступности жилья.

Объем выданных ипотечных кредитов в Краснодарском крае в 2020 году составил 117,52 млрд руб. Это на 51,2% больше, чем годом ранее. По итогам прошлого года Кубань заняла 73-е место в рейтинге доступности ипотеки, опустившись в нем на две строчки вниз.

В январе 2021 года Краснодарский край оказался на второй строчке в в стране по выдаче ипотечных кредитов. В январе 2021 года жители Краснодарского края оформили 2,8 тыс. ипотечных займов, что на 25% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Алексей Белянин