Выдача ипотеки в Краснодарском крае в 2020 году выросла в 1,5 раза

Объем выданных ипотечных кредитов в Краснодарском крае в 2020 году составил 117,52 млрд руб. Это на 51,2% больше, чем годом ранее (77,7 млрд руб.), говорится в материалах Банка России.

Наибольшую сумму ипотечных займов банки, работающие в Краснодарском крае, выдали в декабре 2020 года – 15,75 млрд руб., наименьшую – в январе – 5,01 млрд руб.

Среди регионов Южного федерального округа Кубань заняла первое место по объему выданных ипотечных кредитов. Второе место заняла Ростовская область – 85,83 млрд руб., также в первую тройку попала Волгоградская область – 48,56 млрд руб. Всего в ЮФО в 2020 году выдали ипотечных кредитов на 307,15 млрд рублей, в целом по России этот показатель составил 4,3 трлн руб. — на 50,3% больше, чем за 2019 год.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, рекомендованный размер дохода для обслуживания ипотечного кредита в Краснодарском крае за 2020 год составил 59,5 тыс. руб. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Алексей Белянин