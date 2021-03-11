Глава ЦБ назвала рискованным продление программы льготной ипотеки на Кубани

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала рискованным продление программы льготной ипотеки в нескольких регионах, в т.ч. в Краснодарском крае. Об этом она заявила в интервью «Известиям».

По мнению председателя ЦБ РФ, продление программы может негативно сказаться на доступности жилья. Кроме Краснодарского края, она также назвала Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Госпожа Набиуллина подчеркнула, что в столичных регионах стоимость квадратного метра после запуска программы льготной ипотеки в среднем подорожала на треть.

«В этих регионах было реализовано около 54% всех льготных программ. На наш взгляд, здесь уже нельзя говорить об антикризисной роли льготной ипотеки»,- заявила она.

При этом, регулятор не против льготных программ в целом, если речь о постоянных таргетированных программах для молодых семей или специалистов, отметила Эльвира Набиуллина.

«По расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых можно было бы продлить программы льготной ипотеки без негативных эффектов. Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области», -добавила глава Банка России.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, объем выданных ипотечных кредитов в Краснодарском крае в 2020 году составил 117,52 млрд руб. Это на 51,2% больше, чем годом ранее. По итогам прошлого года Кубань заняла 73-е место в рейтинге доступности ипотеки, опустившись в нем на две строчки вниз.

В январе 2021 года Краснодарский край оказался на второй строчке в в стране по выдаче ипотечных кредитов. В январе 2021 года жители Краснодарского края оформили 2,8 тыс. ипотечных займов, что на 25% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Алексей Белянин